Что произошло в Иркутской области в ночь 6 июня 2026: последние новости

В День города автобусы в Иркутске изменят маршруты из-за перекрытия центра Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как будут ходить автобусы в День города Иркутска 6 и 7 июня

В связи с празднованием 365-летия Иркутска центр города перекроют, поэтому изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы № 3, 16, 20, 23, 61р, 67, 80 от Глазковского моста поедут через Марата, Свердлова и Ленина, а из центра - через Канадзавы, Марата и Чкалова. Остановки «Сквер Кирова» и «Площадь графа Сперанского» временно выпадут из маршрута. Аналогичный объезд ждёт автобусы № 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 65, 66. После завершения праздничной программы, с 22:00, транспорт будут собирать на специальных площадках. Общественный транспорт в Иркутске 6 и 7 июня будет работать до полуночи.

Троих выпускников удалили с ЕГЭ по истории в Иркутской области

В Иркутской области с экзамена по истории, который прошёл 1 июня, удалили троих одиннадцатиклассников. Как сообщили в правительстве региона, двое пользовались бумажными шпаргалками, а один пронёс в аудиторию мобильный телефон. Пересдать историю нарушители смогут только в следующем, 2027 году. Всего в области на ЕГЭ по истории в этом году зарегистрировались 1642 человека.

В Братске пятеро школьников повредили места захоронений на кладбище

Полицейские обнаружили в соцсетях фотографии с испорченными захоронениями на одном из городских кладбищ. После этого в дежурную часть поступило 12 заявлений от родственников усопших. На место выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личности нарушителей - ими оказались пятеро детей в возрасте от 11 до 13 лет. Подростков и их родителей доставили в отдел полиции № 1. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре.