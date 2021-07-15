Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 июля: больше 10 тысяч жителей региона сегодня болеют COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 15 июля. В Иркутской области третья волна пандемии набирает обороты. С каждым днем увеличивается количество случаев заражения. Сегодня стало известно о том, что за сутки коронавирус подтвердился у 389 человек. Это очередной максимум за все время распространения инфекции в нашем регионе.

Всего в Приангарье такой диагноз был поставлен 79 461 сибиряку. Радует, что большинство из зараженных с болезнью уже справились. За сутки выздоровел 121 наш земляк, в этом числе, к слову, 36 детей. Всего переболели уже 71 359 человек, из них 7031 ребенок.

Всего сейчас COVID-19 сегодня больны более 10 тысяч жителей региона: 5834 из них находятся в ковидных госпиталях (337 в тяжелом состоянии), еще 4521 подцепивший заразу лечится амбулаторно. Увы, летальные исходы продолжаются и их число также растет.

Сегодня стало известно о смерти 37 человек: коронавирус сгубил 33 из них, еще четверо умерли от иных болезней. С начала пандемии Иркутская область потеряла уже 3617 инфицированных COVID-19.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 июля: беременные тяжело переносят коронавирус

В первую и вторую волну количество беременных тяжело переносивших коронавирус было меньше. Об этом на радио «Комсомольская правда» в Иркутске рассказала заслуженный врач Российской Федерации, главный акушер-гинеколог Иркутской области Наталья Протопопова.

- Значительно больше случаев инфицирования протекало бессимптомно или в легкой форме. Однако в третью волну все изменилось, - отмечает доктор медицинских наук. - Уже в феврале у нас было 850 беременных, которые перенесли COVID, их пришлось госпитализировать.

О том, с чем сталкиваются специалисты перинатальных центров во время пандемии, какие нарушения течения беременности возникают – читайте здесь.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 июля: новая партия вакцины

20 тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» доставили в Иркутскую область. Препарат в скором времени развезут по прививочным пунктам, отправят в муниципалитеты.

Стоит отметить, что число желающих пройти курс вакцинации в регионе также выросло. Число поставивших первую прививку уже порядка 431 тысячи жителей Приангарья.

Кстати, накануне открылся еще один прививочный пункт в Иркутске.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 15 июля.

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