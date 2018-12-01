В Ленинском районе Иркутска неизвестные похитили два платежных терминала

СЕГОДНЯ 14:11 2018-12-01T14:11:16+03:00

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На днях в Ленинском районе Иркутска неизвестные вынесли из фойе магазинов, расположенных на улицах Баумана и Авиастроителей, два платежных терминала.

- В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление злоумышленников, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В таких случаях полиция призывает всех руководителей торгово-финансовых организаций оборудовать помещения камерами видеонаблюдения для того, чтобы обезопасить клиентов и работников.

Также сотрудники полиции напоминают о том, что по статистике в декабре увеличивается число краж и грабежей с разбойными нападениями. Это связано с тем, что в предпраздничный месяц у людей имеются значительные накопления.

Осторожно стоит относиться и к тем, кто выдает себя за организаторов лотерей и розыгрышей, среди них большое количество аферистов.

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