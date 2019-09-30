2019-09-30T05:22:09+03:00
Происшествия

В ДТП на Култукском тракте погибли два человека

Причиной трагедии стал выезд на встречную полосу
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: группа в соцсетях "ДТП 38RUS Иркутск"Фото: группа в соцсетях "ДТП 38RUS Иркутск"
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В ДПТ на Култукском тракте 29 сентября погибли два человека. Авария произошла на 64-ом км федеральной трассы «Байкал». Как установили полицейские, иномарка Тойота Пробокс, ехавшая в сторону Слюдянки, выехала на встречную полосу и столкнулась с КАМАЗом.

- Следственно-оперативная группа установила, что 49-летний водитель автомобиля Тойота не справился с управлением, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Он и его пассажир погибли на месте от полученных травм.

20-летний водитель КАМАЗа не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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