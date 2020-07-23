2020-07-23T09:00:25+03:00
Общество

Почему в Иркутске сработали звуковые сирены экстренного оповещения

Угрозы населению нет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Почему в Иркутске сработали звуковые сирены экстренного оповещенияПочему в Иркутске сработали звуковые сирены экстренного оповещенияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ранним утром, 23 июля на улице Ленина в Иркутске внезапно прозвучали звуковые системы оповещения, чем напугали некоторых горожан. Ведь предупреждений об их проверках не было. Но, тем, кто услышал звуковую тревогу, волноваться не стоит.

- Во время технического обслуживания устройства системы оповещения на улице Ленина произошло непреднамеренное срабатывание сирены. Угрозы для жизни и здоровья населения Иркутска нет, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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