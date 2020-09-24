Иркутянин ограбил Князе-Владимирский храм на 55 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске задержан 37-летний местный житель, который не постеснялся ограбить церковь. Мужчина проник в Князе-Владимирский храм и украл имущество на 55600 рублей. После задержания, выяснилось, что грабитель ранее уже был судим. Теперь в отношении него возбуждено новое уголовное дело по статье «Кража». На время следствия он будет находиться за решеткой.

- 23 сентября суд заключил его под стражу на два месяца, - сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска.

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