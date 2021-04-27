Водитель Toyota RAV-4 погиб, съехав в реку в Братском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагедия произошла днем 27 апреля недалеко от Вихоревки в Братском районе. 63-летний водитель Toyota RAV-4 не справился с управлением и съехал с дороги в реку. Очевидцы сумели достать мужчину из воды и вызвали скорую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В больнице мужчина скончался, - отметили в ведомстве.

Сейчас во всех обстоятельствах трагедии разбираются полицейские.

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