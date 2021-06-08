"Мерседес" стоимостью больше миллиона рублей сгорел в центре Иркутска
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Днем 8 июня поступило сообщение о возгорании автомобиля "Mercedes ML350" в центре Иркутска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
- В Иркутске горит машина, припаркованная по адресу Киевская, 18, - сообщили в ведомстве.
На место пожара выехала машина МЧС. Спасатели приступили к тушению иномарки.
Причины возгорания не сообщаются. Подробности уточняются.
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