"Мерседес" стоимостью больше миллиона рублей сгорел в центре Иркутска Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Днем 8 июня поступило сообщение о возгорании автомобиля "Mercedes ML350" в центре Иркутска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В Иркутске горит машина, припаркованная по адресу Киевская, 18, - сообщили в ведомстве.

На место пожара выехала машина МЧС. Спасатели приступили к тушению иномарки.

Причины возгорания не сообщаются. Подробности уточняются.

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