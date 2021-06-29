Больше 60 тысяч деревьев обработали от горностаевой моли в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В областном центре начался второй этап обработки деревьев и кустарников от гусениц горностаевой моли. Сейчас гусеницы переходят на открытое питание на листьях. В ходе первого этапа специалисты МУПЭП «Горзеленхоз» обработали свыше 60 тысяч деревьев и кустарников и свыше 31 тысяч квадратных метров живой изгороди в скверах, парках, бульварах, вдоль автомобильных дорог. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Специалисты напоминают, что управляющим компаниям садоводам и собственникам земельных участков, на которых произрастают декоративные насаждения, особенно яблони, также необходимо провести обработку. Только в этом случае будет достигнуто максимальное снижение численности горностаевой яблонной моли на территории города Иркутска. Если жителям нужно обработать деревья на своей частной территории, то они могут обратиться в любую специализированную организацию, - сообщают в ведомстве.

При проведении работ по снижению количества горностаевой моли используются научно-методические рекомендации.

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