Более 50% ремонтных работ выполнено на очистных Правого берега. Фото: администрация Иркутска

На канализационно-очистных сооружениях Правого берега Иркутска начался шестой этап реконструкции. Выполнено более 50% от запланированных работ. Возведены сооружения механической очистки, обеззараживания, сливная станция, илоуплотнители, цех механического обезвоживания осадка, технологические трубопроводы. Продолжается монтаж вторичных отстойников и систем активного очищения сточных вод. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Строительство проходит без остановки технологического процесса. Специалисты возводят объекты поэтапно и сразу же вводят их в эксплуатацию. Сегодня работы ведутся без отставаний от графика. Реконструкция КОС Правого берега Ангары предусматривает десять этапов строительства. Работы были начаты в 2016 году. Задача – запустить объект в эксплуатацию в конце 2023 года, – доложил директор МУП «Водоканал» Сергей Пыхтин.

В общем, на реконструкцию КОС из бюджетов всех уровней выделено более 13,2 миллиардов рублей. В результате их мощность должна возрасти со 130 до 220 тысяч кубометров в сутки.

В планах администрации Иркутска приступить к проработке проекта канализационно-очистных сооружений Левого берега. В ближайшее время будут собраны необходимые документы. Осуществление работ поддерживают профильное федеральное министерство и региональные власти.

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