4 человека погибли в стихийных местах купания в Иркутской области в июне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За первый месяц лета в Иркутской области зарегистрировано 4 происшествия с гибелью людей в стихийных местах купания. Причиной трагедий стало несоблюдение правил безопасности на воде. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 16 июня на пруду в селе Алгатуй Тулунского района во время ночной рыбалки при падении в воду погиб 40-летний житель города Тулуна. На мужчине отсутствовал спасательный жилет, самостоятельно выплыть он не смог. 9 июня погиб 36-летний шелеховчанин, отдыхавший на реке Иркут в районе села Баклаши Шелеховского района, не справился с течением. В этот же день на карьере в поселке Шахтерский города Черемхово 9-летняя девочка, находившаяся там с матерью и двумя детьми, при купании потеряла сознание в воде из-за разницы температур и погибла, захлебнувшись. 20 июня в карьере Иннокентьевский в городе Иркутске утонул 51-летний местный житель, - рассказали в ведомстве.

Гибели людей произошли в местах, не предназначенных для купания, то есть потенциально опасных. Также были проигнорированы правила безопасности.

Инспекторы ГИМС продолжают работать на предупреждение трагедий на воде. Так, патрулями было проведено 605 рейдов и больше 600 подворовых и поквартирных обходов. 16,5 тысяч человек прослушали инструктаж о безопасном поведении на водоемах.

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