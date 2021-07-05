Наркоторговец перевозил партию запрещенных веществ стоимостью 3,5 миллиона рублей в Иркутск в музыкальной колонке Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция задержала мужчину, который планировал реализовывать синтетические наркотики и психостимуляторы на территории региона. Пресекли канал поставки сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с коллегами из УНК ГУ МВД России по Иркутской области при участии отряда специального назначения «Гром». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий на парковке около склада транспортной компании в городе Иркутске полицейские задержали мужчину. В его автомобиле сотрудники полиции нашли тайник, оборудованный в музыкальной колонке, в котором находилось порошкообразное вещество. По результатам исследования изъятое является кокаином массой более 300 граммов. Его стоимость по ценам черного рынка может превышать 3,5 миллиона рублей. Кроме того, в тайнике хранилось около 5 килограммов неустановленных веществ и таблеток, которые направлены на экспертизу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, задержанный приобрел наркотические вещества в Санкт-Петербурге. Их он планировал реализовывать через тайники в Иркутске. Полицейским удалось установить местонахождение трех закладок с наркотиками.

Злоумышленник находится под стражей. Возбуждено три уголовных дела. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

4 человека погибли в стихийных местах купания в Иркутской области в июне. Причиной трагедий стало нарушение правил безопасности на воде.(подробности)

В Ангарске бомж хотел разжечь костер и дважды устроил пожар на кладбище. Причиненный им ущерб составляет больше 100 тысяч рублей.(подробности)

Остановка в поселке Буравщина Слюдянского района вводится для двух пригородных поездов с 5 июля. При этом действующее расписание не изменится.(подробности)

Большинство иркутян не соблюдают масочный режим в общественных местах. Либо носят маски неправильно. (подробности)