Больше 50 сайтов с запрещенной информацией были заблокированы в Иркутске Фото: Александр ОСИПОВ

В Иркутске прокуратура Куйбышевского района заблокировала больше 50 сайтов и страниц после интернет-мониторинга. В свободном доступе размещалась запрещенная информация. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В целях блокирования запрещенных сайтов и Интернет-страниц с предложениями о приобретении дипломов высших, средних профессиональных учебных заведений, приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, способах уклонения от уплаты налогов, создания и (или) использования запрещенных орудий вылова водных биологических ресурсов, оказании услуг по продаже диагностических карт технического осмотра транспортных средств без его фактического прохождения, прокуратурой района в Кировский районный суд Иркутска направлены административные исковые заявления о признании информации запрещенной, - сообщили в ведомстве.

В 2021 году суд удовлетворил 27 заявлений прокурора. Незаконные сайты были заблокированы.

Кроме того, прокуратура выявила 25 фактов размещения информации, которая признана в России экстремистской. По информации прокуратуры, направленной в региональное управление Роскомнадзора, страницы сайтов удалены.

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