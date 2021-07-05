В Иркутске разыскивают 38-летнюю шатенку с голубыми глазами Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция продолжает поиски без вести пропавшей 38-летней Дианы Фростик. С заявлением в полицию обратилась ее сестра. Женщина рассказала оперативникам, что потеряла связь с Дианой, которая проживает в Иркутске, больше двух месяцев назад. Оказалось, что 25 июня разыскиваемая поехала в Большое Голоустное, с тех пор о ней ничего неизвестно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В поисковой операции участвуют сотрудники Управления уголовного розыска регионального Главка, добровольцы отрядов «Лиза Алерт», «11162», других волонтерских организаций и местные жители. Разделившись на несколько групп, они обследуют прибрежную зону и прочесывают лесной массив, - рассказали в ведомстве.

Людей, которые видели Диану Фростик или располагают информацией о ее местонахождении, просят обратиться в полицию.

На вид: Рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-каштановые ниже плеч, глаза голубые.

Была одета: в спортивный костюм и кроссовки черного цвета.

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