Двое иркутян убили знакомого из ревности и бросили его тело в кустах во дворе жилого дома Фото: Ксения Вахрушева

Ночью 3 июля в одном из дворов Иркутска по проспекту Маршала Жукова местные жители обнаружили в кустах тело убитого мужчины. Были заметны признаки насильственной смерти. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По горячим следам сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались двое мужчин 33 и 36 лет. Следователям СКР они пояснили, что на почве ревности избили знакомого, а когда увидели, что мужчина скончался, завернули его в ковёр и вынесли из квартиры на улицу, - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается

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