3 выпускника прошлых лет сдали на 100 баллов ЕГЭ по математике в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области подводят итоги экзаменов, которые иркутяне сдавали в резервные дни -28 и 29 июня, а также 2 июля. Всего было 535 участников. Больше половины из них сдавали профильную математику. Трое получили по 100 баллов, оба юноши и девушка из Иркутска, все – выпускники прошлых лет. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- 61 участник сдавал в резервные дни ЕГЭ по русскому языку, из них подтвердили освоение образовательной программы среднего общего образования по предмету 96,7 %, из 65 выпускников, сдававших в резервные сроки обществознание, это удалось 59 % участников экзамена, а из 13 участников ЕГЭ по английскому языку не смог набрать минимально необходимое количество баллов один человек. На экзаменах по другим иностранным языкам неудовлетворительных результатов нет, так же, как и по географии и литературе, - рассказали в ведомстве.

По итогам экзаменов в резервные дни, в Иркутской области участников, получивших высокие баллы, стало на 35 человек больше. Всего же по итогам основного периода ЕГЭ у выпускников Приангарья 4 721 высокий результат, в том числе 50 максимальных результатов у 47 участников, причем пять из них – выпускники прошлых лет.

Напомним, что с 12 по 17 июля проходит дополнительный период государственной итоговой аттестации.

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