Следователи подарили велосипед 3-летнему мальчику, которого отец угрожал сбросить с 14 этажа в Иркутске

Следователи подарили велосипед мальчику, которого отец угрожал сбросить с 14 этажа

Иркутские следователи навестили 3-летнего мальчика, которого 13 июля угрожал сбросить с 14 этажа его собственный отец. Напомним, таким диким образом 34-летний мужчина пытался привлечь внимание своей жены, которая решила от него уйти из-за постоянных побоев. У ребенка, который более трех часов провисел на руках у отца теперь второй день рождения. Поэтому следователи приехали к малышу не с пустыми руками. Они подарили ребенку велосипед. Подарок пришелся ему по душе.

- От велосипеда он не отходил ни на шаг, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Под присмотром руководителя отдела криминалистики Ивана Расторгуева малыш почти научился кататься на своем новом транспорте.

Кстати, сейчас мальчику ничего не угрожает. После окончания спасательной операции следователи отвезли мальчика в Ивано-Матренинскую детскую больницу, где его обследовали и назначили необходимое лечение.

- Я рада, что весь этот кошмар наконец-то закончился, впереди у нас этап восстановления после стресса, - добавляет мама ребенка.

Что касается горе-отца, то против него возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству малолетнего ребенка». Следователи будут настаивать на том, чтобы его заключили под стражу.

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