Администрация Иркутска продала разъездное судно с сауной за 9 миллионов рублей. Фото: администрация Иркутска

Администрация Иркутска провела аукцион в электронной форме по продаже судна «Эпрон-2». Итоговая цена, предложенная победителем аукциона, составила 9 миллионов рублей при начальной цене 6 миллионов. По результатам продажи судна в бюджет города Иркутска с учетом налога поступило 7,5 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

– На полученные средства администрацией Иркутска планируется закупка аварийно-спасательного оборудования для муниципального казенного учреждения города Иркутска «Безопасный город», – рассказали в ведомстве.

Напомним, выяснилось, что разъездное судно «Эпрон-2» находится на балансе МКУ «Безопасный город» летом 2020 года в ходе инвентаризации. По документам оно предназначалось для проведения спасательных операций и учений по безопасному поведению на воде. Однако, при визуальном осмотре выяснилось, что интерьер внутреннего пространства корабля модернизирован, в нем располагаются каюты со спальными местами, душевая кабина и сауна, смотровая площадка оснащена обеденным уголком.

Согласно документам, судно 1980 года постройки переоборудовано в 2007 году. Ежегодное содержание обходилось городской казне более чем в один миллион рублей.

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