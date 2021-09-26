Движение транспорта на трассе «Байкал» восстановлено. Фото: ГИБДД Иркутской области

Ограничения для грузового транспорта и автобусов на трассе «Байкал» сняты. Движение восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

Напомним, что ограничения движения на автодороге Р-258 ввели накануне вечером из-за мокрого снега на участке пути с 83 километра до сотого. Сейчас проехать в Слюдянский район можно, однако, движение все еще регулируется сотрудниками ГИБДД.

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