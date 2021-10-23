Полмиллиона рублей отсудила у больницы жительница Иркутской области за некачественное лечение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Иркутской области отсудила у больницы компенсацию морального вреда за оказание некачественной медицинской помощи. Требование женщины удовлетворил Кировский районный суд Иркутска. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Установлено, что истице в одном из учреждений здравоохранения была проведена операция в экстренном порядке. Однако, после этого надлежащая ревизия хирургической раны не проводилась, что привело к необходимости дальнейшего хирургического лечения, к возникновению у женщины необратимых нарушений здоровья.

Суд, согласившись с мнением прокурора, взыскал с ответчика в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

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