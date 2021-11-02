14-летняя школьница «Renault» пострадала в ДТП под Черемхово Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Авария произошла ночью 2 ноября, 19-летняя девушка, управляя автомобилем «Renault SR», не справилась с управлением, съехала с проезжей части и наехала на препятствие в районе Южного подъезда к городу Черемхово. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате происшествия госпитализированы две пассажирки иномарки, одна из которых 14-летняя школьница, - рассказали в ведомстве.

Дорожные полицейские проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства ДТП. Инспекторы ГИБДД напоминают, что водителям необходимо быть внимательными при управлении машины в осенний период, а также соблюдать скорость. При гололеде увеличивать дистанцию и боковой интервал, не делать резкие маневры.

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