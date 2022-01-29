Дело сына экс-главы Иркутской области Левченко об ограничении конкуренции передали в суд. Фото: официальный сайт КПРФ Иркутской области.

В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о получении незаконного дохода на сумму около 1 миллиарда рублей путем заключения картельного соглашения. Рассматривать его будут в ближайшее время в Кировском райсуде Иркутска. По уголовному делу в качестве обвиняемых проходят сын экс-губернатора Иркутской области Андрей Левченко, а также Олег Хамуляк, Антон Рябикин, Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов. Об этом сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, Левченко создал организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации Хамуляк и его заместитель Рябикин, - уточняют в ведомстве. - Преследуя цель раздела товарного рынка, Рябикин заключил на территории г. Москвы с предприятиями, производящими лифты, в лице Чернышова и Коженова ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Это помогло фирме заключить договор с Фондом капремонта в Приангарье на замену лифтов и получить на эти цели более 559,6 млн рублей, производственным предприятиям – более 435,2 млн рублей. Общая сумма незаконного дохода - почти миллиард рублей.

Этим дело не ограничилось. Обвиняют представителей коммерческой компании также и в том, что они "организовали составление ложных сметных отчетов о завышенных объемах выполненных работ" и расходах на доставку.

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