Офис по продаже майнингового оборудования сгорел в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске загорелось двухэтажное здание на улице Рабочего Штаба 15/2. Сообщение в экстренные службы поступило в 17:44. На первом этаже находятся гаражи, на втором - офис по продаже и ремонту майнингового оборудования, где и началось возгорание. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Площадь пожара составила 40 квадратных метров, - рассказали в ведомстве. - На месте работают 15 человек, задействовано 5 единиц техники.

Локализовали пламя в 18:08. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте также работают дознаватели МЧС России, которые установят причину произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Две пенсии теперь делим на четверых». Пожилая пара из Иркутской области спасла двух медвежат от голодной смерти. Пожилая пара из Иркутской области приютила у себя двух медвежат-найденышей. (подробности)

Куда исчезли популярные в советские годы имена. Выясняем, почему сейчас не в фаворе Светы, Коли, Пети. «Комсомолка» изучила современную моду. (подробности)

Участница шоу «Четыре свадьбы» из Бурятии сделала неожиданное признание. Натали рассказала «Комсомолке», что в эфире показали не ее свадьбу. (подробности)