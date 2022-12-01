Более 100 единиц техники убирают снег на улицах Иркутска 1 декабря. Фото: администрация Иркутска

Длительный снегопад заставил вывести на улицы столицы Приангарья большое количество уборочной техники. 1 декабря более 100 спецмашин борются с последствиями непогоды в круглосуточном режиме. Вместе с этим вручную работают 212 дворников. Их смена начинается в 4 утра. За двое суток из Иркутска было вывезено 400 тонн снега. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

– На данный момент выполнена уборка магистральных дорог общегородского значения. Ведется механизированная очистка от снега проезжей части и тротуаров, - рассказал исполняющий обязанности директора МУП «ИркутскАвтодор» Василий Ефремов.

Тем временем управляющие компании отвечают за уборку придомовых территорий. Разметают подходы к подъездам и ступени крылец, а также пешеходные дорожки. Городские округа следят за состоянием муниципальных лестниц, ведущих к остановочным пунктам, социальным объектам, а также с большим трафиком пешеходов.

Напомним, в Иркутской области объявлен режим повышенной готовности, который продлится до 5 декабря. Это решение было принято на внеочередном заседании КЧС под председательством губернатора Игоря Кобзева в связи с ухудшением погоды. По прогнозу Иркутского УГМС, с 1 по 3 декабря на территорию всего региона по-прежнему будут смещаться влажные воздушные массы с побережья Северного Ледовитого океана, ожидается небольшой, местами умеренный снег, который будет сопровождаться порывистым северо-западным ветром до 13 метров в секунду, - предупреждают синоптики. Метель с порывами ветра до 15-17 метров в секунду ожидается на территории Приангарья 1 декабря.

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