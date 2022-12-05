12 млн рублей выплатил застройщик за срыв сроков строительства домов в Иркутске Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутске суд удовлетворил требования 97 дольщиков, которые не смогли заехать в купленные ими квартиры в разных районах города по вине застройщика. Компания сорвала сроки сдачи домов в эксплуатацию и не устранила недостатки в срок. Строительную фирму обязали выплатить клиентам 12 млн рублей, однако своих денег люди так и не увидели. В ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

- О возбуждении исполнительного производства должник уведомлен должным образом. Неплательщику разъяснены последствия неисполнения им долговых обязательств в добровольном порядке, - рассказали в ведомстве.

Чтобы избежать проблем, компания все же выполнила свои долговые обязательства. Деньги с депозитного счета отдела судебных приставов поступили на счета дольщиков.

Напомним, ранее "КП"-Иркутск" рассказывала о нестандартной ситуации, которая развернулась в одном из домов в Чунском районе. Дело в том, что появление людей в форме не понравилось жене должника по алиментам. Чтобы не расставаться с деньгами любимого, она стеной встала между сотрудниками УФССП и шкафом...в котором в это время прятался горе-отец. Сопровождалась борьба криками и матом. За такое поведение пару наказали штрафом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Расцарапала спину и укусила за палец»: вскрылись неожиданные подробности о нападении крысы на 14-летнего школьника в Бодайбо. Сообщение о нападении крысы на подростка в больнице Бодайбо оказалось ложным. (подробности)

Палец отлетел в сторону: что стало с семиклассником, которого покалечило дверью в школе. (подробности)

«Мы вернулись с того света!»: иркутский доброволец чудом вывел 11 солдат из окружения на Донбассе. Иркутянин Игорь Зуев сохранил жизни одиннадцати бойцов. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08