Единую систему защиты прав потребителей разработают в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области создадут единую систему защиты прав потребителей. Такое решение приняли члены Координационного совета. Мероприятия будут проводить в городах и районах специалисты местных администраций. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Мы все с вами знаем, что для решения вопросов по защите прав потребителей требуется комплексный подход, это всегда совокупность различных методов, – сказал первый зампредседателя правительства Руслан Ситников. - Наша задача сформировать такую систему, которая сможет аккумулировать разные способы и варианты мероприятий для их эффективного практического применения.

Также в рамках региональной программы по защите прав потребителей на 2023-2025 годы будет составлен рейтинг среди муниципалитетов по эффективности работы в данном направлении.

Напомним, в Иркутской области на очередном заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрят вопрос индексации зарплат сотрудникам бюджетных организаций. Соответствующее распоряжение для регионов дал президент России Владимир Путин. Он поручил провести индексацию уже в январе 2023 года.

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