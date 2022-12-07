Еще у 140 жителей Иркутской области подтвердился коронавирус в минувшие сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

По информации на 7 декабря в Приангарье число случаев инфицирования коронавирусом возросло до 354 528 с начала пандемии. Еще у 140 жителей диагноз подтвердился в минувшие сутки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время зарегистрировано 8830(+1) летальных случаев, 895 (0) случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - уточнили в ведомстве.

Выздоровел 349 389 заболевший.

Чтобы коварная инфекция обошла стороной, необходимо использовать маски в общественных местах, особенно в транспорте, а также пользоваться средствами дезинфекции рук.

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