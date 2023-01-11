Улицы Фаворского и Богдана Хмельницкого дополнительно отремонтируют в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Дополнительный ремонт улиц Фаворского и Богдана Хмельницкого запланирован в Иркутске на 2023 год. Будет обновлено покрытие проезжей части. Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

- На улице Фаворского проведут ремонт участка от границы города до Улан-Баторской протяженностью 1,5 километра. На Богдана Хмельницкого уложат около 600 метров нового асфальта на отрезке от Тимирязева до Карла Маркса, - уточнили в мэрии.

Стоит отметить, что изначально привести в порядок эти объекты планировали в 2024-м, но появилась возможность сделать это раньше. В ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору подрядчиков.

Напомним, прием заявлений на путевки для детей начался в Иркутской области. Всего зарегистрировано уже 769 обращений. Активнее всего подают документы жители Иркутска, Ангарска, Саянска, Усть-Илимска и Братска. К слову, отправиться в летний лагерь в этом году смогут и дети, родители которых являются самозанятыми или предпринимателями. Это изменение было внесено в конце 2022 года.

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