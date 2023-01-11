Водителя с превышением алкоголя в крови в 10 раз задержали в Иркутске Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

В 10 раз превысило допустимую норму количество алкоголя в крови лихача из Иркутска. Инспекторы ГИБДД остановили подозрительную машину и предложили водителю с признаками опьянения пройти на месте медосвидетельствование. Мужчина согласился. Алкотестер показал 1,558 миллиграммов в литре выдыхаемого воздуха. Теперь в ближайшие годы сибиряк, скорее всего, будет ездить только в роли пассажира. Об этом сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- Так уже с начала нового года дорожными полицейскими были отстранены 98 автомобилистов, управлявших транспортом по дорогам Иркутска и района с признаками опьянения. Из них треть водителей отказались проходить процедуру медосвидетельствования на месте и были доставлены в медучреждения для сдачи анализов на наличие алкоголя или наркотических веществ, - рассказали в ведомстве.

В ближайшее время рейды «Нетрезвый водитель» инспекторы проведут в пятницу, 13 января.

Напомним, шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП на Александровском тракте 11 января под Иркутском. Две иномарки, «Тойота Креста» и «Тойота Харриер» на скорости столкнулись лоб в лоб. Как установили полицейские, первый автомобиль выехал на встречку. Люди с травмами находятся в больнице. Еще один человек пострадал в массовой аварии на улице Байкальской в Иркутске утром 11 января.

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