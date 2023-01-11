Мужчина погиб в ДТП с двумя фурами в Тулунском районе
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В районе села Шерагул Тулунского района столкнулись две фуры. Кабину Hino Ranger буквально смяло, из-за чего она превратилась в груду металлолома. Как выяснили полицейские, водитель этого большегруза не справился с управлением и въехал в припаркованный на обочине автомобиль MAN с полуприцепом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» выясняют обстоятельства дорожного инцидента, - отмечают в ведомстве.
На месте работают инспекторы ГИБДД
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
К сожалению, ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» закончилась трагически. 46-летнийводитель погиб. Полученные им травмы оказались не совместимы с жизнь. Врачи боролись за его жизнь, но спустя время пришлось констатировать смерть.
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