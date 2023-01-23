Шесть междугородних маршрутов отменили в Иркутской области из-за морозов 23 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье объявлен режим повышенной готовности. Утром 23 января в некоторых селах региона столбики термометров упали ниже отметки в -50 градусов. Этот день имеет все шансы получить звание самого холодного в году. Родителей просят оставить детей дома, да и самим временно перевести работу на удаленку. К тому же, уехать из нескольких городов не получится. Из-за экстремальных морозов автоколонна 1880 отменила сразу 6 маршрутов.

Речь идет о рейсах из Усть-Кута, Тайшета, Рудногорска, Железногорска-Илимского, Усть-Уды и Жигалово.

Для тех, кому все же пришлось сегодня покинуть теплый дом, напоминают - на трассах работают мобильные пункты обогрева. В случае, если автомобиль выйдет из строя, водители могут обратиться туда за помощью.

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Узнать оперативную ситуацию об отмененных междугородних маршрутах можно по круглосуточному телефону: 8-914-9-193-598.

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