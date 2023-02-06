СК начал проверку из-за невыплаты зарплаты хоккеистам клуба «Ермак» в Ангарске
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Следком и прокуратура заинтересовались сообщением в СМИ о том, что игрокам хоккейного клуба «Ермак» в Ангарске на платят зарплату. Спортсмены жалуются, что деньги не поступают с октября 2022 года, сообщают в пресс-службах ведомств.
- По данному факту следственным отделом по г. Ангарск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), - отмечают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В настоящее время информацию проверяют следователи, проводятся необходимые следственные мероприятия. Также собственную проверку организовала прокуратура Ангарска.
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