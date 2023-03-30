Покинувший Ольхон по закрытой переправе турист едва не утонул вместе с автомобилем Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Поздно вечером 29 марта трое автомобилистов решили покинуть остров Ольхон по переправе, несмотря на то, что за несколько часов до этого дорога была официально закрыта. Такое решение специалисты приняли из-за резкого потепления и быстрого таяния льда.

- Из-за отсутствия заградительных вешек водители заблудились и съехали с бывшей ледовой дороги. Недалеко от острова Хунык Малого Моря одна машина провалилась в ледяной нажим, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

К счастью, водитель отделался лишь мокрой одеждой и испугом. Он успел выбраться из салона до того, как иномарка ушла на дно. Байкальские спасатели обнаружили нарушителей и сопроводили компанию до залива Куркут. Мужчины находятся в удовлетворительном состоянии, чего нельзя сказать об утонувшей машине. Поднять ее на сушу невозможно из-за хрупкого льда.

Напомним, ранее «КП»-Иркутск поделилась с читателями 5 советами, как отдохнуть на Байкале летом, если места в турбазах уже забронированы. Отпуск уже планируют и россияне, и китайские туристы, которым впервые после пандемии открыли путь. О рабочих лайфхаках рассказывают эксперты.

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