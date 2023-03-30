Лишенный прав 19-летний водитель сбил женщину с ребенком на «зебре» в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Женщина с ребенком попала в больницу в результате ДТП на нерегулируемой «зебре» в Иркутске. 29 марта около полудня они переходили через улицу Академическую, когда их сбил автомобиль Toyota Vista. За рулем находился 19-летний парень, об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

- Как установили полицейские на момент аварии водитель управлял транспортным средством будучи лишенным этого права, а сам автомобиль не поставлен на регистрационный учет, - рассказали полицейские.

Автоинспекторами проводится проверка по результатам которой будут приняты правовые решения.

Напомним, поздно вечером 29 марта трое приятелей решили покинуть остров Ольхон по переправе, которая на тот момент была официально закрыта. Из-за отсутствия заградительных вешек водители заблудились и съехали с бывшей ледовой дороги. Недалеко от острова Хунык Малого Моря одна иномарка провалилась в ледяной нажим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз синоптиков любого повергнет в шок. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023. (подробности)

«Сорвалась с балкона во время секса и отделалась переломом»: медсестра рассказала о буднях в приемном покое. (подробности)

«Я вытащил себя из могилы»: мужчина победил редкий диагноз слоновость и похудел на 145 кг. (подробности)

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал