Прикованный к постели мужчина сгорел заживо из-за непотушенной сигареты в Черемхово Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Накануне вечером, 10 апреля, в Черемхово произошел пожар в одном из многоквартирных домов. Дым практически полностью заполнил подъезд, и обеспокоенные жильцы обратились в городскую пожарно-спасательную службу. Звонок поступил в 23:09. Выяснилось, что горит 4-комнатная квартира на первом этаже. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 10 человек эвакуировались самостоятельно, - рассказали в ведомстве. - Звеном газодымозащитной службы из дома по задымленному подъезду были спасены шесть человек, в том числе двое детей.

Вскрыв дверь охваченной огнем квартиры, пожарные увидели на горящем диване тело хозяина. Позже его супруга рассказала, что из-за болезни 67-летний мужчина не вставал, но при этом постоянно курил.

Напомним, днем 9 апреля пьяный лихач без водительских прав сбил женщину с 5-летним сыном в Тулунском районе. В момент аварии сибирячка ехала на велосипеде по краю проезжей части во встречном направлении. На багажнике она перевозила ребенка. Оба были госпитализированы.

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