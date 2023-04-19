Ограничение для большегрузов на трассе "Байкал" в Слюдянском районе снято Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Ограничение движения на трассе Р-258 "Байкал", введенное вечером 18 апреля из-за непогоды, снято. Такие меры были приняты ради обеспечения безопасности водителей и пассажиров. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Утром 19 апреля большегрузы и автобусы могут свободно перемещаться на участке с 83-го по 100-й км федеральной автодороги в Слюдянском районе.

Напомним, на Иркутскую область вновь обрушились метель, снегопад и похолодание. На этот раз всему виной циклон, который пришел к нам из Красноярска. На самом деле он немного растерял свою силу, находясь в гостях в соседнем крае. Если там порывы ветра достигали 25 м/с, то в Приангарье синоптики 19 апреля прогнозируют до 20 м/с. Подробнее о прогнозе погоды читайте ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он всегда повторял: «Своих не бросаем». Многодетный отец героически погиб в зоне СВО, закрыв собой командира части. (подробности)

Третья неделя на МРОТе: Нашла простой и действенный способ экономить на всем, не впадая в депрессию. (подробности)

Мучился почти неделю: в Иркутской области девятимесячный мальчик погиб, обварившись кипятком в детской кроватке. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08