Пешеходный мост через реку Лену снесло в Жигаловском районе. Фото: администрация Жигаловского района

В Жигаловском районе во время подвижки льда был сломан деревянный пешеходный переход через реку Лена у села Тутура. Это произошло около 21:00 1 мая, сообщают в социальных сетях муниципального образования.

- Движение полностью прекращено! - обратились к местным жителям власти.

В какие сроки восстановят переправу, пока не сообщается.

Напомним, в Иркутске завершились поиски 13-летнего подростка. Информация о его пропаже появилась в понедельник, 1 мая. Полиция и волонтеры объявили в соцсетях и мессенджерах, что школьника обнаружили правоохранители.

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