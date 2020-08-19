Маньяк Попков не увидит сериал про то, как он расправлялся со своими жертвами Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Маньяк Попков. Уже второй фильм, посвященный зверствам самого жестокого убийцы в России, выходит на экраны страны 20 августа. Первый, со зловещим названием «Тень за спиной», зрители увидели в прошлом году. Нынешний сериал «по мотивам» зверств изверга, на счету которого больше 80 загубленных жизней жительниц сибирского города Ангарска, называется «Хороший человек». Которым и считали Михаила Попкова все 20 лет, когда он в свободное от службы в милиции время выходил «на охоту».

В провинциальный городок Рубежный приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская. Начальство командировало ее сюда, чтобы она проверила информацию местных СМИ о существовании серийного убийцы. С этого начинается сюжет остросюжетного сериала про самого кровавого маньяка в истории России ангарчанина Михаила Попкова.

В основу сценария этого сериала легла реальная история ангарского «чистильщика», который, совершив 81 убийство, переплюнул даже Чикатило. Экс-милиционер, маньяк Попков, жестоко расправлялся над женщинами с 1992 по 2010 год, профессионально заметая следы. Жертвами душегуба Попкова становились подвыпившие дамы, которые оказывались вечером на улице в одиночестве, добираясь домой из ресторана или возвращаясь из гостей. Тут их и поджидал «Чистильщик», маньяк Попков. Сесть в машину к нему никто не боялся - нередко он подвозил женщин на служебной машине, показывал удостоверение МВД.

Кровавого маньяка не могли вычислить 20 лет. Все эти годы жертвами палача становились симпатичные молодые женщины, которых он подкарауливал ночью на остановках, у кафе, на центральных улицах и предлагал подвезти до дому. Увозил в лес, насиловал и убивал. По мнению медэкспертов, преступник использовал различные орудия убийства: топор, нож, шило, отвертку, удавку, в отдельных эпизодах пуская в ход несколько разных орудий подряд. Иногда бил очень жестоко. Так, одну из жертв он бил по голове металлическим прутом, 8 ран нанес отверткой, а также нанес удары по лицу и шее. Истерзанные тела находили вдоль трассы Иркутск - Ангарск.

Схожесть жертв и их поведения в момент убийства заставила следователей решить, что убийства совершаются одним человеком. Первый слух о маньяке в Ангарске появился в 1998 году.

Одна из жертв, чудом выжившая жертва рассказывала, что на нее напал милиционер, но ее слова не приняли всерьез. Врачи думали, что она бредит. И только спустя годы, стало совсем очевидным, что убийца, который не оставлял следов, знаком с криминалистикой. Тогда следователи проверили более 3,5 тысяч сотрудников силовых структур, взяв у них на анализ сперму. Попков, анализ которого и совпал, к тому времени как раз уволился из милиции и занимался перегоном машин из Владивостока. Его задержали в поезде в 2012 году. В январе 2015-го его приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства. Но, вскоре после приговора он начал вспоминать новые эпизоды и к декабрю 2018-го, число жертв выросло до 81. Тогда же он получил свой второй пожизненный срок.

Осенью 2019-го Попкова этапировали мотать срок в колонию Торбеевский централ. Но, в июне 2020-го он выбил себе «командировку» в Иркутск. Маньяк Попков «вспомнил» об убийстве еще двух женщин, которые совершил в Ангарске в 90-х. Пришлось возвращать маньяка на родину для следственных действий. Сейчас он сидит в иркутском СИЗО №1. Правда, сериал про самого себя, главные роли в котором играют такие известные актеры как Юлия Снегирь и Никита Ефремов, он вряд-ли увидит. Ведь его покажут в интернете.

- А доступа к интернету у сидящих в изоляторе нет, - комментируют в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

Маньяк Попков во время пребывания в СИЗО Ангарска. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кстати, многие, мягко говоря, не с восторгом восприняли новость, что про историю самого жестокого убийцу снимают сериал. А что думают профессиональные криминалисты? Не появятся ли у маньяка новые последователи, которые захотят пойти по его стопам, чтобы также прославиться на крови?

- Если у человека наустойчивая психика, то ему не нужен сериал про маньяка, чтобы пойти убивать, - комментирует «КП»-Иркутск заслуженный юрист России, почетный работник прокуратуры России, кандидат юридических наук, бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Иркутской области Николай Китаев. – Бывали случаи, когда подростки, посмотрев японские порнографические мультики, начинали насиловать и заниматься извращениями. В Липецке, например, 20 лет назад вычислили маньяка, после того, как проверили видеосалоны, узнав там, кто больше всего брал напрокат фильмы со сценами порнографического насилия. Так что, человек может жить в мире своих фантазий и творить страшные дела. А вот если нормальный человек увидел в фильме, что там застрелили, пусть даже негодяя, он никогда не пойдет делать то же самое. А нормальных людей у нас все-таки больше.

Но, все-таки у опытнейшего криминалиста есть претензии к подобным сериалам. А именно к их сюжетам.

- Я читал краткое описание сюжета сериала про Попкова, - говорит Николай Китаев. – Там, как и во многих подобных картинах, сказано, что в глубинку приезжает следователь из Москвы. Якобы он и помогает по щелчку вычислить преступника. Мне такой подход не очень нравится. Все-таки в регионах таких убийц находят в основном местные следователи и сыщики. Вот и Попкова нашли местные. Почему, региональным сыщикам отказывают в умении разобраться даже в самом сложном деле? Мне непонятно.

- Будете ли сами смотреть сериал про маньяка Попкова? – спрашиваем эксперта.

- Сейчас нет времени, - отвечает Николай Китаев. – Но, думаю, позже все-таки взгляну. Кстати, несколько серий другого сериала по истории Попкова я уже посмотрел. Называется «Тень за спиной». Мне не понравилось. Сразу видно, что там не было консультантов-криминалистов. От этого и множество ляпов. Уверен, что и в создании новой картины, профессиональные следователи участия не принимали.

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