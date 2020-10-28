«Деньги отдадим на благотворительность»: часы самого кровавого маньяка России Михаила Попкова продают за 1,5 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Деревянные настенные часы фирмы Кварц "СССР". Продаю за 1,5 миллиона рублей. Бывший владелец - маньяк Попков». Такое объявление на днях привлекло внимание многих посетителей одного из крупнейших сайтов купли-продаж. В тексте сказано, что изделие с изображением корабля и круглым циферблатом, до сих пор висит в ангарской квартире, в которой жил самый кровавый маньяк в истории России, бывший милиционер Михаил Попков. Напомним, этот душегуб за 20 лет совершил 81 убийство, переплюнув Чикатило, и получил за это два пожизненных срока. Более того, этим летом изверг, уже отбывая наказание в колонии для пожизненно заключенных Торбеевский централ, признался в двух новых зверствах, и был этапирован в иркутское СИЗО.

Часы до сих пор висят в квартире, в которой жил маньяк.

Чтобы узнать о часах подробнее, звоним по объявлению новому хозяину часов, который представился Александром.

- Чем докажете, что часы действительно Попкова? – спрашиваем продавца.

- Да я живу в его квартире, - отвечает Александр. – Если не верите, можете приехать и убедиться в этом. Дело в том, что в 2017 году мы с женой купили эту квартиру у бывшей жены Попкова. Я где-то читал, что она все продала в Ангарске и переехала в Новосибирск. Так вот, из жилья она все забрала, а часы видимо забыла. Нам это показалось странным. Ведь на часах сзади есть гравировка. Надпись: «Подарок на свадьбу от друзей, 1990 год».

Такую огромную цену за часы убийцы Александр объясняет просто. Деньги, мол, собирается потратить не на себя, а на благотворительность. При этом добавляет, что торг конечно, уместен.

- Хотим помочь кому-нибудь, - продолжает Александр. – Либо детскому дому, который есть в нашем районе, либо детскому садику.

Объявление ангарчанин опубликовал всего сутки назад, а его телефон уже раскаляется от звонков.

- Ажиотаж действительно большой, за полдня 200 просмотров, - говорит мужчина. – Даже из Узбекистана звонили. Но, в основном все спрашивают, в чем ценность часов. Некоторые кстати, и не слышали про Попкова. А вот конкретных предложений пока не было.

В конце беседы, спрашиваем мужчину, комфортно ли ему живется в квартире, в которой десятилетия проживал жестокий маньяк.

- Верим, что наша хорошая энергетика ее уже очистила, - заключает Александр. – Да и убивал Попков же не у себя дома…

Михаил Попков сейчас отбывает два пожизненных срока Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Что касается самого Михаила Попкова, то он по-прежнему находится в иркутском СИЗО. Известно, что он признался в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске и написал явку с повинной. При этом ранее об этих преступлениях он не сообщал.

- Попков отлично помнит все детали, - рассказывал летом следователь по особо важным делам СУ СК России по Иркутской области Евгений Карчевский, который ведет дело Попкова. – Особенно место преступления и одежду жертвы. А вот внешность и имена погибших называть затрудняется

В этот раз маньяк вспомнил, где познакомился с женщиной, что затем привез ее в лес. Сначала половой акт, а потом жертва получила удар чем-то тяжелым по голове. Чем именно, Попков не вспомнил.

Именно эта схема у Попкова была отработана годами. С 1992 по 2010 годы в Ангарске (50 км от Иркутска), Ангарском районе, в Усолье-Сибирском и Усольском районе и Иркутске пропадали женщины. Некоторых находили потом в лесах, у трасс – изнасилованных и убитых.

- «Моими жертвами становились те, кто ночью без сопровождения мужчин и без определенной цели, в нетрезвом виде, находились на улицах, вели себя легкомысленно, беспечно, не боялись вступать со мной в разговор, сесть в авто, и затем кататься в поисках приключений, ради развлечения, - такие показания давал сам изверг.

Вычислили маньяка в 2012 году, когда он уже уволился со службы. Сначала он работал охранником, потом занялся продажей машин. Возил по заказу иномарки из Владивостока. В поезде его и задержали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маньяк Михаил Попков, самый кровавый убийца России, признался в новых зверствах (Подробности)

Эксперт о новых признаниях маньяка Попкова в убийствах: «Возможно, во время следствия он готовит побег» (Подробности)

Ангарский маньяк - корреспонденту "КП": "Не мог я предвидеть экспертизы ДНК. Родился не в том веке" (Подробности)

Второе пожизненное: cуд вынес приговор ангарскому маньяку Попкову, убившему 81 женщину (Подробности)

Супруга маньяка Попкова, который убил 82 женщины: «Я всегда думала, что муж у меня идеальный» (Подробности)

Маньяк Михаил Попков: «О том, что убил учительницу музыки, узнал от дочери и дал ей деньги на похороны» (Подробности)

Ксения Собчак сыграла роль в фильме про ангарского маньяка Попкова (Подробности)

Маньяк Попков не увидит сериал про то, как он расправлялся со своими жертвами (Подробности)