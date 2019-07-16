Наводнение в Иркутской области: вакцины от опасных инфекций поставили более 60 тысяч человек

Жизнь в зоне бедствия постепенно меняется. Расчищаются завалы, откачивается вода из подворий. Восстановлены свет, электричество, телефонная и почтовая связь. Налажен проезд по мостам и дорогам, побывавшим под водой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717788" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

- В Тулуне остаются подтопленными 49 жилых домов, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. - Во всех остальных городах и поселках подтопления уже нет. Опустели и пункты временного размещения. В 5 пунктов длительного пребывания, организованных на базе общежитий, перевезены 328 человек. Остальные разъехались по родственникам, которые приютили тех, кто оказался в беде. В 26 детских оздоровительных лагерей и санаториев направлены 1760 детей.

Объем проведенных работ огромный. Привиты от брюшного типа, дизентерии и гепатита А 61,5 тысяча жителей. Откачана вода и очищены от мусора больше 8 тысяч дворов и 205 улиц, общая протяженность которых - 108,6 км, вывезено 16,5 тысяч кубометров мусора.

На ликвидации чрезвычайной ситуации заняты 3804 человека, 1063 единицы техники, 56 плавсредств, 10 воздушных судов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/718823" frameborder="0"></iframe> МО перебрасывает дополнительные силы для скорейшей ликвидации последствий паводка.

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