2020-05-02T09:48:35+03:00
Происшествия

Зачинщиков бунта в колонии Ангарска заключили под стражу

Им оставалось несколько дней до освобождения
Мария ОСИПОВА
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Зачинщиков бунта в колонии Ангарска заключили под стражу. Фото: СУ СК России по Иркутской областиЗачинщиков бунта в колонии Ангарска заключили под стражу. Фото: СУ СК России по Иркутской области
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Двух зачинщиков бунта в исправительной колонии № 15 Ангарска заключили под стражу. Такую меру пресечения мужчинам избрал накануне Ангарский городской суд.

Как рассказали в пресс-службе суда, у участников беспорядков заканчивался срок отбывания наказания за преступления, когда они устроили бунт. На днях осужденные освободились из колонии и сразу же были задержаны по уголовному делу о беспорядках.

- Суд определил зачинщиков бунта в СИЗО. Одного из них – 33-летнего мужчину – заключили под стражу на один месяц и 11 суток. Второго – мужчину старше 55 лет – на два месяца, - прокомментировали в суде.

Напомним, бунт заключенных в ангарской колонии № 15 произошел 9 апреля. Во время отбоя один из осужденных отказался от проведения личного обыска. Он начал толкать сотрудников охраны, нецензурно выражался в их адрес и призывал остальных осуждённых делать то же самое. В итоге несколько человек напали на охрану, некоторые порезали себе руки. В тот же вечер бунтовщиков удалось усмирить.

Большой пожар уничтожил половину колонии. Фото: очевидцы

Большой пожар уничтожил половину колонии. Фото: очевидцы

Однако на следующий день, 10 апреля, заключённые устроили в колонии большой пожар. Пришлось даже перекрывать федеральную трассу на въезде в Ангарск, чтобы потушить полыхавшие цеха и хозяйственные постройки. В итоге оказались разрушены и сожжены объекты производственной зоны колонии: хозяйственный двор, где находились животные, тепличное хозяйство, производственные цеха, профессиональное училище и школа.

По факту беспорядков в исправительной колонии следователями СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело.

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Бунт в ангарской колонии.Видео: СУ СК России

ИСТОЧНИК KP.RU

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