Названа дата выхода сериала про самого кровавого маньяка России Михаила Попкова

Стало известно, когда выйдет в свет остросюжетный сериал про самого кровавого маньяка в истории России ангарчанина Михаила Попкова. Итак, премьера картины под названием «Хороший человек», которую снял режиссер и муж Ксении Собчак Константин Богомолов, можно увидеть уже 20 августа. Об этом сообщили на официальной странице видеосервиса START.

Напомним, в основу сценария легла реальная история ангарского «чистильщика», который переплюнул даже Чикатило, совершив 81 убийство. Экс-милиционер, ангарский маньяк Михаил Попков жестоко расправлялся над женщинами на протяжении 20 лет, удачно заметая следы. Сейчас он отбывает сразу два пожизненных срока.

Попков отбывает сразу два пожизненных срока.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Но, вернемся к сериалу. В декабре 2017 года в Ангарск приезжали продюсер и сценарист сериала. Чтобы будущая картина выглядела правдоподобно, они лично встречались с Попковым в СИЗО, общались с его бывшими коллегами, знакомыми и изучали реалии города.

Съемки «Хорошего человека» начались в июле 2019 года, и завершились в конце февраля 2020-го. К слову, съемок сцен в Ангарске и Иркутске не было. А теперь расскажем о сюжете сериала. Сразу скажем, что имена главных героев, а также название города, изменены. В тихий городок Рубежный приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская. Начальство командировало ее сюда с сухой формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». Что касается Ксении Собчак, то ей в фильме досталась роль бизнес-леди, которая стремится захватить власть в этом небольшом городке. Также в главных ролях в «Хорошем человеке» снялись такие известные актеры как Юлия Снегирь, Никита Ефремов, Андрей Бурковский, Александра Ребенок, и другие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/791399" frameborder="0"></iframe> Самый кровавый маньяк России Михаил Попков признался в двух новых убийствах.Видео: СУ СК России по Иркутской области

Кстати, сам Михаил Попков в июне 2020 года вновь вернулся в Иркутск. Дело в том, что сидя в мордовской колонии Торбеевский централ для пожизненно заключенных, куда его этапировали в 2019 году, маньяк признался в двух новых убийствах, которые он совершил с 1995 по 1998 годы, и написал явку с повинной. Для следственных действий он вновь доставлен в Иркутск. Сейчас он едва ли не каждую неделю выезжает со следователями и омоновцами «на природу», а точнее, на следственные эксперименты в леса под Ангарском. По одному из новых эпизодов Михаилу Попкову уже предъявлено новое обвинение. Это женщина считалась пропавшей без вести с июля 1995 года.

На вопрос следователей: сколько он еще будет признаваться в убийствах, Попков цинично отвечает так:

- Буду вспоминать, и рассказывать.

Декабрь 2017 года. Попков во время встречи с продюсерами и сценаристами сериала.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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