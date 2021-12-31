Как работает почта в новогодние праздники 2022 в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как работает почта в новогодние праздники 2022 в Иркутске. График отличается от обычного. Так, 31 декабря все отделения будут работать по графику воскресенья. Круглосуточные откроются 1 января в 10 утра.

- Для всех остальных 1, 2 и 7 января станут выходными, - рассказали в Почте России. - В эти дни почтальоны не будут разносить отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Как ранее писала "КП"-Иркутск, график выдачи пенсий в праздничные дни в нашем городе не изменится. Поэтому о том, как работает почта в новогодние праздники 2022 в Иркутске, можно не волноваться. Всем все доставят в срок.

Далее, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все отделения будут работать по обычному графику. На сайте Почты России можно будет уточнить актуальный график, как работает почта в новогодние праздники 2022 в Иркутске.

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