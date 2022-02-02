Уже 14 школ закрыты в Иркутске из-за коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

И снова ученики грызут гранит науки не за партами, а дома. В пятую волну коронавируса заболевают и дети, кроме того, в области эпидемия гриппа и ОРВИ. Чтобы снизить риски заболеть, иногда приходится заниматься удаленно.

Так, в Иркутске, по данным на 2 февраля, полностью закрыты из-за ОРВИ и коронавируса 14 школ: №№ 38, 68,69,16,21,1, 10, 73, 5, 19, 35, 55, 64 и 80. Буквально за три дня их стало в два раза больше. Еще 57 школ на карантине частично.

- 1317 классов, а это 3258 учеников, переведены на дистанционное обучение в связи с ковидом, 175 классов (1580 учащихся) - в связи с ОРВИ, - пояснили в пресс-службе администрации областного центра.

Решение о переходе на обучение из дома принимают конкретно в каждом городе, районе и образовательном учреждении. Достаточно одного заболевшего ребенка, чтобы на семидневный карантин ушел весь класс в школе или целая группа в детсаду.

Например, в Шелеховском районе все школы перевели на дистант с 1 февраля как минимум на две недели. Занятия будут идти в режиме онлайн, а те, кто не сможет подключиться, смогут получать задания в мессенджерах или распечатанные - к такому формату за два пандемийных года в регионе уже более-менее привыкли.

А как в целом по региону?

- 27 школ полностью на дистанционке из-за ОРВИ (это около 3% от числа учебных заведений) и около 20 учреждений - из-за ковида. Остальные работают в смешанном формате, - сообщил во время прямого эфира в соцсетях министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

В детсадах тоже закрывают отдельные группы.

- Надо понимать, что много ребят находятся на изоляции именно как контактные, а не зараженные. На данный момент уровень заболеваемости ковидом среди детей всего 1-3%, и прирост замедляется, - отметил Максим Парфенов.

У родителей выпускников возникает логичный вопрос: а как будет в этом году проходить ЕГЭ, если опять новая волна инфекции и опять дистанционка?

- Надеемся, что экзамены пройдут по запланированному расписанию. Предполагается, что состоится три полноценных этапа: досрочный в конце марта - апреле, основной - с конца мая по 2 июля, и сентябрь для пересдач, - сказал министр образования Приангарья.

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