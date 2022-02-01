Семь школ в Иркутске полностью перешли на дистанционку из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятая волна коронавируса в Приангарье в разгаре. Причем на этот раз болеют не только взрослые, но и дети. Так, по данным на 31 января, из-за коронавируса 1441 класс в 73 школах Иркутска переведен на дистанционное обучение.

- Полностью закрыты по COVID-19 семь школ: №№ 11,19, 21, 5, 55, 64, 80, - сообщили в пресс-службе администрации областного центра. - Из-за ОРВИ на дистант перевели 179 классов в 19 школах, а это 1617 учеников.

Заболеваемость коронавирусом на этот раз, увы, бьет все рекорды. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 1117 (!) новых случаев заражения инфекцией. Общее число заболевших ковидом за время пандемии достигло 172 461.

- В том числе госпитализировано 3 157 (+69), выздоровело 154 455 (+309), умерло 7 621 (+16)

Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 609 (0), - рассказали в оперативном штабе области.

Медики предполагают, что эта волна коронавируса будет короче, чем предыдущие. Возможно, она закончится в марте. В то же время продолжается эпидемия ОРВИ и гриппа.

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