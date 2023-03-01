Ударил ножом в грудь: мужчина приревновал супругу к соседу и зарезал его Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кровавая драма разыгралась в одном из домов в Улан-Удэ. Мужчина зарезал соседа по съемному жилью, приревновав к нему супругу. Об этом сообщили в СУ СКР по Бурятии.

- 10 октября 2022 года вечером после совместного употребления спиртных напитков на фоне ревности он поссорился с другим постояльцем, после чего взял нож и нанес им несколько ударов в грудь и плечо соседа, - рассказали жуткие подробности следователи.

Сожительница убийцы тут же позвонила в полицию и в скорую. Но соседа уже было не спасти - от полученных ран он умер на месте.

Суд признал 66-летнего мужчину виновным в убийстве и приговорил его к 9 годам в исправительной колонии строгого режима.

Ранее "КП-Иркутск" рассказывала, чем завершилась история из Бурятии, где банк требовал долг умерших родителей с их маленьких сыновей.

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