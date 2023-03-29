Расскажем, что произошло в Иркутске в ночь на 29 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вынесен приговор по делу водителя, убившего пассажира в Иркутске в 2022 году. Пассажир, вошедший в подъехавший автобус, посчитал, что его водитель находится в нетрезвом состоянии. Оскорбив мужчину, он покинул салон транспортного средства. В ответ на это шофер догнал своего обидчика и ударил его рукой по голове. Мужчина упал и ударился затылком об асфальт, а через два часа скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы. По решению суда водитель автобуса проведет 5 лет в колонии за убийство пассажира.

Что произошло в Иркутске в ночь на 29 марта 2023 года: о переправе на Ольхон и провале автомобиля

Туристов, приехавших на Ольхон на личных автомобилях, просят покинуть остров до закрытия ледовой переправы. Уже 29 марта проехать по дороге будет невозможно. Такие меры связаны с появлением многочисленных торосов и трещин из-за резкого потепления. Местные власти организуют работу судна на воздушной подушке, которое будет перевозить людей, продукты, медикаменты и другие грузы до открытия навигации.

Автомобиль Toyota Vits ушел на дно Байкала. Машина провалилась в воду в местности Широкая и ушла на глубину двух метров. Причиной этому послужило нарушение водителем правил о запрете выезда на лед. Автомобилист выбрался из салона самостоятельно и был эвакуирован спасателями.

Что произошло в Иркутске в ночь на 29 марта 2023 года: дело о собаке как оружии слушалось в суде

Сибиряк натравил овчарку на незнакомца во время драки. Во время прогулки с собакой житель Ангарска вступил в перепалку с водителем машины. Ссора перешла в драку и хозяин овчарки не нашел другого выхода, кроме как отдать команду “Взять!”. Овчарка, находившаяся без поводка и намордника, напала на оппонента своего хозяина. Водитель получил травмы лица. По решению суда обвиняемый должен выплатить пострадавшему почти 59 тысяч рублей.

Полицейские вернули 96-летней иркутянке украденные мошенниками 100 тысяч рублей. Потерпевшая рассказывает, что по телефону ей сообщили о ДТП, в котором виноват ее внук. Поддавшись панике женщина собрала собственные сбережения и собиралась отдать аферистам 100 000 рублей.

Что произошло в Иркутске в ночь на 29 марта 2023 года: незаконно севший самолет

Самолет из Новосибирска незаконно сел на лед Байкала. Воздушное судно приземлилось на территории Прибайкальского национального парка, где его и заметили инспекторы. Пассажиры самолета собирались посетить одно из местных кафе. О том, что своими действиями они могут кому-то навредить, туристы даже не задумывались.

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