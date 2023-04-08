Концерт певицы INSTASAMKA в Иркутске перенесли на 2024 год Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Информация о переносе концерта певицы INSTASAMKA в Иркутске появилась на официальной странице ее концертного тура. Хоть концерт перенесли, но не отменили окончательно. Так что в марте 2024 года певица и ее молодой человек отправятся по России со своей музыкальной программой. Начнут Дарья и Олег с Москвы. В Сибирь INSTASAMKA прилетит 31 марта.

Старшеклассники одной из иркутских школ посетили старейшую аптеку города, расположенную на улице Дзержинского, 34. Школьников встретили работники в одежде, которую носили первые аптекари страны. Им рассказали об истории здания, экспонатах, стоящих на витринах, элементах интерьера, которые сохранились с времен постройки. Такие экскурсии проводятся для школьников каждый месяц, чтобы познакомить их с профессиями провизора и фармацевта.

Три новых медицинских учреждения открылись в Иркутском районе. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в поселке Падь Мельничная Марковского МО, а вмикрорайоне Березовой и селе Смоленщина открылись врачебные амбулатории. Все три объекта возвели в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области».

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