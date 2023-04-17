Что произошло в Иркутске в ночь на 17 апреля: последние новости

Дорожники перекрыли незарегистрированные съезды в лес по Байкальскому тракту. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Рейс «Иркутск-Бодайбо» регулярный и всегда проходит без заминок. Но не в этот раз. Самолет авиакомпании «Ангара» вылетел из Иркутска в Бодайбо 16 апреля. Но, не достигнув пункта назначения, пилоты вынуждено сели в поселке Нижнеангарск. Виной всему неблагоприятные погодные условия. Стоит отметить, что на борту находилось 32 пассажира. По той же причине пришлось перенести некоторые рейсы на 17 апреля.

А следующая новость про самолет будет позитивнее. Ведь 16 апреля Иркутская Епархия доставила прямиком из Москвы Благодатный огонь. Пламя прилетело специальным рейсом из иерусалимского Храма Воскресения Христова в столицу России 15 апреля. Огонь, как и в прошлые три года, установили во Внуково-3.

А пока доставляли Благодатный огонь в Иркутск, Высокопреосвященнейший Максимилиан, митрополит Иркутский и Ангарский поздравил жителей Иркутской области с Пасхой Христовой - 2023. В своем приветствии владыка подчеркнул, что «с Богом в этой жизни можно все пережить», и пожелал всем людям «всегда быть с Богом.

А в это время власти Иркутской области не отдыхали. Так, Максим Лобанов, министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья проверил, насколько качественно перекрыли дорожники незарегистрированные съезды в лес по Байкальскому тракту. Сделано это было для безопасности местного населения и природы. Ведь в Иркутской области начался пожароопасный сезон. И любое неосторожное действие человека может привести к трагедии.

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