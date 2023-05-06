Глазковский мост в Иркутске перекроют на время проведения салюта 9 мая Фото: Анастасия КУРЕНОВА

В столице Приангарья готовятся с размахом отпраздновать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Традиционного шествия «Бессмертного полка» не будет, однако в планах множество других ярких и красочных мероприятий, в том числе прохождение по площади Графа Сперанского подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона. А под вечер прогремит праздничный салют. В связи с большим скоплением людей в центре города временно остановят движение любого транспорта. Полиция региона просит автомобилистов заранее планировать маршруты и место парковки. Рассказываем, где ждать перекрытие дорог в Иркутске на 9 мая 2023 года.

Перекрытие дорог в Иркутске на 9 мая 2023 года: список, схема перекрытия во время Парада Победы

Так, на время Парада Победы планируется закрыть сквер Кирова. Десятки автобусов, трамваи и троллейбусы пойдут по другим улицам. Пока точного расписания на День Победы нет, однако уже известно, как будет курсировать транспорт 7 мая - в этот день с 17.00 до 22.00 состоится контрольная репетиции Парада Победы.

К примеру, автобусы №№ 3, 11, 16, 20, 23, 40, 49, 67, 80 по дороге в центр Иркутска после Чкалова поедут по улицам Марата, Свердлова, Ленина. На обратном пути - после улицы Ленина транспорт пойдет по Канадзавы, Марата, Чкалова. Важно! Через остановки «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» автобусы проезжать не будут. Подробнее о расписании других маршрутов можно прочитать ЗДЕСЬ.

На площади у памятника Александру III 9 мая в 11:00 начнется региональный этап Всероссийской акции по произвольному подъему гирь «Рекорд Победы». После этого до 18:00 на сцене выступят творческие коллективы города. Не исключено, что проехать на автомобиле в этом районе также будет невозможно.

В 22:00 на Нижней набережной состоится фейерверк. Он продлится 15 минут. На это время перекроют движение по Глазковскому мосту.

Важно! В местах массового скопления людей запрещен проезд на велосипедах, самокатах, скутерах, скейтбордах, моноколесах, электросамокатах и т.п.

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